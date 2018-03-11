Россия намерена заключить с ЦЕРН более выгодное соглашение

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Решение России выйти из числа членов Европейской ассоциации по ядерным исследованиям не связано с политическими аспектами и соответствующим демаршем. Российская сторона прагматически отнеслась к своему ассоциированному членству в организации и не намерена впустую платить за это немалые взносы.

По словам заместителя министра образования и науки Григория Трубникова, для ЦЕРН Россия крайне важна, как страна, в которой ядерные исследования являются приоритетным направлением, как в оборонной области, так и в мирных проектах, по замещению существующих видов энергетики. Именно поэтому европейская организация согласна пересмотреть пункты взаимного договора, в пользу Российской Федерации. Российская сторона настаивает на том, что финансирование программ исследований, которые определены и завизированный в Швейцарии, зачастую не отвечает интересам России. Поэтому ЦЕРН предлагается вполне логическая альтернатива, оплачивать исследования российских проектов в Дубне, Гатчине и сибирских научных центрах, работающих по соответствующей тематике. Пересмотренный контракт должен будет подписан уже в этом году.