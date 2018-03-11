10-минутное видео показало 14 млрд лет существования Вселенной

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В Сети YouTube появился новый 10-минутный ролик. Видео опубликовал видеоблогер Джон Босуэлл (ник melodysheep). Секунда ролика равна 22 млн годам существования Вселенной, возраст которой равен около 14 (13,8) млрд лет.

YouTube пополнился новым интригующим видеоматериалом истории существования Вселенной. Пользователь под ником melodysheep презентовал на обзор публики видео длительностью 10 минут. За этот период времени ему удалось спроектировать 13,8 млрд лет развития и становления нашей Вселенной.

В завершении отснятого материала автор обратил внимание на появление жизни и эволюцию развития видом на планете Земля. Примечательно, что секунда видеозаписи эквивалентна 22 млн годам существования Вселенной. Пользователи Сети YouTube отмечают интерес к теме развития жизни в космическом пространстве и с удовольствием делятся просмотренным роликом.