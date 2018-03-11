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Учёные предрекают глобальную эпидемию неизвестной болезни

Сегодня, 08:34

Учёные, работающие в ВОЗ, предрекают глобальную эпидемию неизвестной им смертельной болезни. Таинственный патоген, который станет её вызывать, пока не выявлен, но уже получил свою маркировку.

Его назвали Х. Медики сообщают, что конкретное заболевание пока не выявлено, но они хотят быть готовыми к его неожиданному возникновению. Специалисты опасаются, что, как и в случае с ВИЧ, новую болезнь людям передадут животные.

Учёные предполагают, новую болезнь вызовут зоонозные заболевания. Так называют те из них, которые относятся к паразитарным и инфекционным. Возбудители подобного недуга паразитируют в организмах некоторых животных, которые выступают в качестве естественного резервуара.

С течением времени эти паразиты мутируют и начинают передаваться людям, что вызывает целые эпидемии. В частности, так было в 2009 году при возникновении свиного гриппа.

Не менее серьёзной оказалась и лихорадка Эбола, убившая в Африке тысячи людей. Затем в Нигерии появилась лихорадка Ласса. Она распространяется инфицированными крысами посредством их мочи и испражнений.

Представители ВОЗ напоминают, история говорит, что необходимо ждать крупной вспышки заболевания, с которым человечество ранее не сталкивалось и к этому необходимо готовиться.


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