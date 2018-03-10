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NASA: Нахождение в космосе меняет ДНК человека

Вчера, 20:50

Учёные NASA пришли к заключению, то, что человек находится в космосе, может изменить его ДНК. При этом, сколько времени он там провёл, существенного значения не имеет.

К данному выводу специалисты агентства пришли после изучения двух братьев, являющихся близнецами. Один из них побывал в космосе, другой ни разу туда не летал.

Скотт Келли провёл на орбите Земли почти 500 суток. Из них он в течение 342 дней находился на борту МКС. Его близнец Марк никогда не покидал пределы планеты.

Учёные NASA сделали ДНК-анализ братьев. Оказалось, что показатели имеют существенные различия. У того, кто из них побывал в космосе, они неожиданно изменились.

Специалисты полагают, это подтверждает тот факт, что космическое пространство, пока непонятным образом, может осуществлять влияние на генетику людей, попытавшихся его освоить.

Однако, учёные отмечают и позитивные моменты. Теломеры брата, побывавшего в космосе, значительно увеличились. Это считается фактором, позитивно влияющим на продолжительность жизни.

Тем самым подтверждаются предположения фантастов, что в космосе человек стареет намного позднее, чем на Земле.

Скотт не покидает планету уже более двух лет. Восстановление его генетики происходит, но очень медленно.


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