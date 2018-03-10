Ученые: Велоспорт замедляет старение

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Группа британский ученых, представляющая Бирмингемский университет и Королевский колледж Лондона, во главе с профессором Стивеном Харриджом заявляет, что велоспорт замедляет старение. Научная работы опубликована на страницах Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 125 любителей прокатиться на велосипеде возрастом от 55 до 79 лет, среди которых 84 мужчины. Последним дали задание проехать сто километров за 6,5 часов, а женщинам преодолеть расстояние в 60 километров всего за 5,5 часов. Добровольцы прошли лабораторные тесты и их результаты сравнили с данными 75 граждан 57-80 лет, не занимающихся велоспортом, и 55 молодых людей от 20 до 36 лет.

Физически активные люди не потеряли силу и мышечную массу, также у них низкий уровень жира и холестерина. Мужской пол сохраняет высокое содержание тестостерона. Главным открытием оказалось то, что велоспорт повышает активность вилочковой железы (тимус), где стволовые клетки превращаются в Т-лимфоциты. С возрастом, что естественно, тимус уменьшается, но у велосипедистов он производит столько клеток иммунной системы, сколько и у молодых.