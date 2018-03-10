Учёные из Оксфорда выяснили, почему нельзя худеть перед свадьбой

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Психологи и сексологи Оксфордского университета объединились для решения проблемы, которая беспокоит многих женщин – худеть ли в начале отношений с мужчиной и перед свадьбой с ним.

Актуальность исследования заключается в том, что после свадьбы обычно начинается полноценная семейная жизнь и жена становится матерью, набирает вес и это начинает раздражать партнёров. Психологи подчеркнули, что причиной развода в США и Британии в 29% случаев является изменение во внешности женщины после свадьбы. Когда девушка в начале отношений пытается выглядеть моложе, то вовсе забывает про возможное появление излишних килограмм после родов.

Сексологи считают, что девушкам следует демонстрировать партнёрам естественную красоту. По мнению учёных Оксфордского университета, это поможет также партнёрам начать ценить внутреннюю красоту, а не внешнюю, что проявляется в большинстве случаев семейных отношений. Для сбора данных было опрошено свыше миллиона человек. 88% девушек и 81% мужчин согласились, что худеть перед свадьбой вообще не стоит, потому что это может навредить лишь отношениям.