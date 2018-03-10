Историк рассказал, как доказывали смерть Адольфа Гитлера

Сегодня, 17:17

Сегодня, 10 марта, отмечается День работников архивов. В честь праздника член-корреспондент РАН и главный научный работник Института российской истории РАН Василий Христофоров сообщил, как в 2000-х доказывали смерть Адольфа Гитлера.

По словам Василия Христофорова, тогда в Центральный архив ФСБ РФ приехал профессор из США. Он собирался изучить материалы, которые связаны со смертью известного диктатора. Позже он смог доказать, что Гитлер действительно мёртв, изучив неизвестный ранее не рентгеновский снимок его челюсти, который хранится у спецслужб США.

Фюрер скончался 30 апреля 1945 года в Берлине, который был окружён войсками стран-союзников. Как заявляет Христофоров, именно обстоятельства смерти лидера национал-социалистической партии Германии остаются главным предметом споров и по сей день.

Много исследователей по-прежнему считают, что Гитлер благополучно жил в Латинской Америке до 1970-х годов. Кроме этого, у него якобы там даже дети родились. Но точных доказательств этому факту нет.

По словам историка, в РФ есть вещдоки, которые прилагаются к делу о смерти Гитлера. Было уже не раз доказано, что он действительно погиб. Есть и фрагменты челюсти фюрера, и их рентгеновские снимки. Последние в РФ привозил показать профессор из США. Оказалось, что фото и челюсти совпадают. Поэтому вывод один – Гитлер мёртв.