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Ученые: Женщинам нужно вдвое больше секса, чем мужчинам

Сегодня, 16:24

Женщины испытывают большую потребность в сексе, чем мужчины. К такому выводу пришли учёные, которые провели комплексные исследования в данной области, чтобы изучить зависимость обоих полов от интимной близости.

В частности, специалисты подчёркивают, что потребность в сексуальном удовольствии связана с уровнем так называемого «гормона счастья» в организме – серотонина. В ходе исследований удалось установить, что у мужчин данного вещества выделяется в два раза больше, чем у женщин, а потому прекрасная половина человечества часто испытывает нехватку подобных ощущений. В этой связи специалисты пришли к выводу, что им необходимо вдвое больше секса для удовлетворения своих потребностей.

Ранее канадские учёные установили, что мужчины получают от активного орального секса больше удовольствия, чем женщины. Определить это удалось посредством социологического опроса среди жителей Канады.


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