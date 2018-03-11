Органы свиньи-франкенштейна смогут пересаживать людям

Сегодня, 04:30

Специалисты и зоологи Японии создают новый уникальный вид свиньи-франкенштейна. Органы такого животного можно будет пересаживать в организм человека.

Генетически модифицированные органы создают, чтобы появилась возможность заменять органы больного человека на здоровые органы свиньи. Для выведения нового вида зоологи используют специальный способ, разработанный учеными в ходе многолетних исследований. Перед хирургическим вмешательством у человека собирают стволовые клетки, а затем транспортируют их в генетически измененные эмбрионы, у которых останавливается развитие внутренних. Из клеток, собранных в организме человека, сформируют орган, который позже можно будет пересадить в организм.

Первые попытки проведения подобной операции врачи из университета Киото и Мэйдзи планируют провести в начале следующего года. На данный момент ученые работают над генетикой и выращиванием копии поджелудочной железы, пригодной для трансплантации, а в будущем планируется приступить к выращиванию остальных органов.