В Китае успешно испытали поезд «Фусин», который вмещает 1,1 тыс человек

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В Китае новейший высокоскоростной поезд «Фусин» прошёл успешные испытания. Примечательно, что поезд кроме большой скорости передвижения, а она у него 350 километров в час, обладает и большой вместительностью. За один раз состав может перевести больше 1100 пассажиров.

Как указано в сообщении китайского предприятия CRRC Tangshan Co., которое разработало и создало состав, «Фусин» имеет 16 вагонов. Его длина же составляет 415 метров. Этот показатель в два раза больше того, которым сейчас обладают поезда, курирующие по китайским железным дорогам. Кроме всего этого, машина способна развивать скорость до 350 километров в час и перевозить за раз 1100 пассажиров.

Сейчас китайские инженеры собираются ещё провести несколько тестов, а затем добиться от властей разрешение для массового производства. Сколько времени займут эти процедуры, пока ещё не известно.

«Фусин» был изготовлен и разработан в Поднебесной полностью. Стоит отметить, что абсолютно все поезда, которые ездят по Китаю, могут развивать скорость до 350 километров в час, однако власти страны ещё 7 лет назад ограничили максимальную скорость 300 километрами в час.