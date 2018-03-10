В Сети появилось видео апокалипсиса после захвата Земли роботами

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В Сети появилось видео того, что может произойти на Земле после её захвата роботами. Восстание машин считается одной из возможных форм грядущего апокалипсиса.

Авторы ролика попытались представить, что может произойти с нашей планетой после того, как роботы уничтожат человечество. Судя по количеству просмотров данного ролика сразу после его размещения, им это удалось.

Вид у Земли, захваченной машинами, вполне удручающий. Исходя из содержания видео, тысячи или миллионы роботов бродят по безжизненной пустыне среди камней и песка. На планете не осталось ничего живого.

Однако в конце ролика его авторы предположили, что природа отомстила бездушным машинам за совершённые ими разрушения. Поднимается сильнейшая буря, которая сметает всех роботов с планеты. Сможет ли на ней после этого возобновиться жизнь, авторы видео фантазировать не стали.

Те, кто уже ознакомились с видео, сообщают, что, в целом, сюжет им понравился. В то же время большинство из них полагают, что данный сценарий является маловероятным.