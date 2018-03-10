Опубликованы переговоры американских пилотов, ставших свидетелями появления НЛО

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Пилоты «American Airlines» столкнулись с чем-то неизвестным 24 февраля этого года. Только сейчас прессе стали доступны записи переговоров пилотов двух бортов с диспетчерским центром.





Как сообщило издание VladTime, запись разговоров не была украдена. Федеральное управление гражданской авиации лично разослало её СМИ, поскольку не имеет представления о том, что происходило в тот момент в небе. События разворачивались в южной части американского штата Аризона в районе пустыни Сонора. Пилоты двух рейсов, которые шли на небольшом расстоянии друг от друга, почти одновременно заметили над собой НЛО.



По словам диспетчера Альбукерке, радары их центра не смогли ничего идентифицировать. Однако сами капитаны бортов описали предмет одинаково: большая скорость передвижения, большая площадь отражения и противоположное направление полёта. НЛО также находился на высоте более 40 футов. Пилоты сделали предположение о том, что над ними пролетела техника Google, но их предположения развеяли другие пилоты.