Таинственный «Глаз Сахары» заинтересовал пользователей Google maps

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Google maps вечно будоражит сознание пользователей. На этот раз в крупнейшей африканской пустыни был найден кольцевидный таинственный объект, которому сразу же дали имя «Глаз Сахары».

В научных кругах этот феномен давно известен, а вот среди рядовых людей привлекать объект стал только сейчас. Если через спутниковый режим Google maps ввести необходимые координаты местности, то появится изображение, которое напоминает некое око. Кое-кто из пользователей соцсетей решил, что это «окаменелый смерч», другие намекают на инопланетное происхождение. Ученые в свою очередь утверждают, что «Глаз Сахары», диаметром почти 50 км в западно-центральной части Мавритании, имеет исключительно естественное происхождение. К такой кольцевидной форме могли привести сложные эрозионные процессы. С течением времени слои почвы выступали наружу, закрывая собой другие. Под влиянием агрессивной среды часть грунта окаменела. Хотя, при этом, ответ ученых не звучит точным и окончательным.

На данный момент к «Глазу Сахары» проводятся экскурсии для всех желающих. Но при этом хорошо разглядеть, полноценно, таинственный объект можно только с воздуха.