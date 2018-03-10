Учёные: Письменные навыки детей не ухудшаются от сенсорных экранов

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Учёные решили дать опровержение тому, что если применять устройства, у которых сенсорные экраны, то ухудшится почерк ребёнка. По словам экспертов, подобная теория не имеет под собой никакой почвы, потому что она никем не доказана, как сообщает HotGeo.

Родители часто беспокоятся о том, что из-за новых технологий нарушится мелкая моторика рук ребёнка, а также ему сложнее будет научиться писать. Несмотря на компьютерные технологии, люди, в основном, пишут, а не печатают. Так больше всего поступают учащиеся школ и университетов, потому что считается, что это способствует усвоению подаваемой информации.

Чтобы сформировать почерк, нужно правильно захватывать ручку. Эксперты определили, что дети, которые начали пользоваться электронными устройствами чаще, чем ручкой, лучше развивают мелкую моторику рук. Однако не известно, есть ли влияние такого на то, как они применяют ручку или карандаш, а также быстро пишут.