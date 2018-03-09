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С космодрома Куру стартовала ракета-носитель «Союз- СТ-Б»

Сегодня, 21:01

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» была запущена сегодня днём во Французской Гвиане с космодрома Куру. На её борту находятся четыре телекоммуникационных спутника O3b.

Известно, что старт был произведён с опозданием. Причиной тому послужило усиление ветра на высоте 10 км. Из-за неблагоприятных погодных условий запуск «Союз-СТ-Б» задержали на 33 минуты. В Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили, что мероприятие прошло успешно, без чрезвычайных происшествий. Вывод европейских аппаратов на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ».

Ранее в компании SpaceX отчитались о запуске юбилейной, 50-й ракеты Falcon 9. На своём борту она несла спутник для компаний из Испании.


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