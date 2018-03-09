Ученые: Эгоцентризм свидетельствует о наличии влияния стресса

Вчера, 22:51

Ученые официально признали эгоцентризм главной чертой наличия стресса у человека. Чем больше использованных в речи местоимений личностного направления, тем больше вероятность психологического расстройства.

По теории ученых из Канады, стрессу подвержена большая масса населения. Психологические недуги поражают человечество с большой скоростью, выражаясь в разных мутациях, с первого взгляда неприметных для даже опытного профессионала. Эксперты сделали очень большой акцент на проявлении эгоцентризма у людей. После проведенных совместных наблюдений с психологами, ученые пришли к выводу, что эгоцентризм показывает степень психического нездоровья человека.

Если за день он употребляет более 200 раз местоимения «я», или «мне», нужно искать проблему в сильном стрессе. Часто сам пациент совершенно не замечает, что пребывает под воздействием стресса, но проявление эгоцентризма немедленно подсознательно даст сигнал. Это очень нужно знать психоаналитикам, так как после стресса чревато наступление тяжелой депрссии у пациента.