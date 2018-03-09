Ученые выявили генетическую связь между бессонницей и депрессией

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Калифорнийские ученые университета в Сан-Диего выявили генетическую связь бессонницы и депрессии, объяснив, какие гены становятся причиной нарушения режима сна.

33 тыс. американских военных предложили свои ДНК как образцы для исследования. Ученые разбили образцы на группы в зависимости от европейского, латиноамериканского или африканского происхождения. В результате выяснилось, что у европейцев присутствует сильная генетическая связь между депрессией и бессонницей. Исследования подтвердили, что бессонница связана с появлением изменений у 7 пар хромосом, которые близки к гену AUTS2, связанный с потреблением алкоголя.

Американские ученые считают, что такие исследования очень важны, и помогут решить проблему миллионов людей, страдающих этой болезнью, ведь это серьезно влияет на здоровье человека.