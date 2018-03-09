В Канаде зафиксировали НЛО, похожее на конфеты драже

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В Канаде жительница города Аликс снимала восход солнца. Посмотрев потом фотографии, она обнаружила в кадре НЛО, напоминающее ей по форме конфеты драже.

По словам очевидицы, снимки были сделаны в середине февраля на мобильный телефон. Однако просмотреть она решила их позже. Сначала женщина подумала, что это может быть метеором, но отмела эту версию, поскольку схожести не было. Женщина отмечает, что никаких посторонних источников света не было, а также объектив телефона был чистым, как сообщает VistaNews.

Канадка изучила фото разных НЛО в Сети, обнаружив, что и раньше кто-то снимал объекты в небе, напоминающие конфеты драже, хотя источник её установить не удалось. Она стала интересоваться у интернет-пользователей, чем это могло являться, спрашивая, не замечали ли они в тот день нечто подобное. Женщина подчёркивает, что не хочет выглядеть в глазах общественности шарлатанкой, наживающейся на славе о пришельцах, потому даже проконсультировалась с юристами, можно ли обнародовать её снимок. Пока версия с НЛО остаётся основной, хотя очевидица отмечает, что, как религиозный человек, склонна верить и в некое божественное чудо.