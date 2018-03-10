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ALMA засняла газовую «паутину» в туманности Ориона М42

Сегодня, 07:15

ALMA засняли газовую паутину, обнаруженную в туманности Ориона М42. Астрологи объяснили, что ледяная сфера является хорошей основой для формирования новых звезд.

 Сфера представляет из себя большие картинки в виде мозаики. Туманность Ориона - ближайшее к Солнцу скопление звезд. Ее можно увидеть невооруженным глазом, это одно из самых ярких мест на небе. Расстояние до Ориона 1,35 тысячи световых лет, что позволяет исследовать те события, которые там происходят. Конечно же, с помощью профессионального оборудования.

Газ подсвечивается из-за ультрафиолетового света, который исходит от светил особо крупного размера. Немецкие астрологи выдвинули гипотезу, согласно которой звезды в Туманности образуются с помощью гравитации. Система звезд рассматривается как место образования новых молодых звезд на небе.


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