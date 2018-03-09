В Китае проектируют многоразовый космический корабль

Сегодня, 19:30

Китайская компания China Aerospace Science and Industry Corporation разрабатывает космический корабль многоразового использования. Проектируемый комплекс планируют построить из «самолета-донора» и космоплана.

Предполагается, что беспилотная ракета будет направлять космический корабль. После этого аппарат отсоединится от ракеты и сможет начать запуск силовой установки. После выполнения миссии корабль вернется на планету Земля.

Планируется использовать новый корабль для разных проектов. В том числе возможна отправка людей и груза на орбиту. Еще проектируемый шатл можно использовать для запуска спутников и снабжения станций орбиты. Кроме вышеперечисленных функций, космический шатл сможет выступать в качестве военного корабля, потому что там будут оборудованы все нужные устройства для обнаружения противника и нападения на него.

Эксперты говорят, что у Китая нет необходимого оборудования для постройки такого мощного корабля. Для него нужен соответствующий двигатель и ракетная система.