Житель Карелии заснял странные объекты, падающие на Землю

Сегодня, 18:22

Мужчина говорит, что успел снять на видеокамеру куски падающего метеорита или спутника. На ролике видно, как с неба падает неизвестный объект.

Житель Карелии поселка Пиндуши Медвежьегорского района успел снять два необычных объекта, падающих с неба. Осколки летели, оставляя за собой дымчатый след. Видео доступно на хостинге YouTube с 8 марта. На первой видеозаписи объекты падают на землю, на второй видны следы дыма.

Чрезвычайная служба Карелии утверждает, что никакой информации о необычных объектах не поступало.