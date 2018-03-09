Учёные: Новые эксперименты над полупроводниками приближают революцию в электронике

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Полупроводники – это такие материалы, которые могут быть как электрическим проводником, так и изолировать, в зависимости от обстоятельств. В основном, в таком качестве используют кремний, однако эксперты изучают и другие варианты, которые могут быть приспособлены под конкретные потребности в области электроники.

Команда учёных из Дрезденского технического университета задействовала суперкомпьютер, чтобы провести эксперименты над полупроводниками с помощью легирования. По словам руководителя группы Франка Ортманна, эксперимент прошёл успешным наполовину. Часть полупроводников действительно получили новые электрические свойства и могут использоваться в коммерческих целях, а другие оказались пока не эффективны.

С помощью моделирования и теории функционала плотности эксперты могут прогнозировать примерно, какое взаимодействие при легировании. В настоящее время большое интерес привлекают эксперименты с бакминстерфуллереном – химическим соединением, используемым, в частности, в солнечных батареях. Специалистам удалось ввести примесь 2-Cyc-DMBI, которая увеличила его проводимость, как сообщает VistaNews.