NASA опубликовала видео тестирования марсианского модуля InSight

Сегодня, 05:15

NASA опубликовала в Сети видео, в котором показала, как успешно прошло тестирование роботизированной руки посадочного модуля InSight. Удалось специалистам это с помощью граната.

Видео местами ускорено для того, чтобы можно было пронаблюдать за прото-InSight тестированием любых инструментов науки, среди которых защитный щит от ветров Марса и неожиданные изменения температуры. Для проведения тестирования создали специально марсианскую почву. Хотя на самом деле это был обычный гранат в измельченном виде.

Эксперимент увенчался успехом. Посадочный аппарат с легкостью прошел все необходимые тесты в условиях, приближенных к марсианским. Таким образом выяснилось, что его солнечные батареи являются достаточно прочными и позволят модулю нормально функционировать и двигаться в космосе, а роботизированная рука сможет захватывать и перемещать различные объекты.