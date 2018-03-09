VistaNews.ru


Ученые назвали пять полезных причин заниматься сексом

Сегодня, 00:27

Ученые провели множество исследований, в результате которых пришли к выводу, что секс может положительно воздействовать на организм. Люди науки назвали пять причин, согласно которым необходимо заниматься сексом.

Первая причина – занятия сексом вызывают чувство радости. Вторая – интимная близость помогает избавиться от стресса, так как секс подавляет гормон под названием кортизол.

Третья причина – занятия любовью усиливают иммунитет. Согласно исследованиям, уровень иммуноглобулина у людей, которые занимались «этим» раз в неделю выше на 30%, чем у холостяков.

Кроме того, секс положительно воздействует на мыслительный процесс и помогает сохранить остроту ума даже до старости. Последняя причина, свидетельствующая о пользе секса – это улучшение сердечной деятельности, поскольку занятия любовью приравниваются к физическим упражнениям.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.