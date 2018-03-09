Ученые назвали пять полезных причин заниматься сексом

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Ученые провели множество исследований, в результате которых пришли к выводу, что секс может положительно воздействовать на организм. Люди науки назвали пять причин, согласно которым необходимо заниматься сексом.

Первая причина – занятия сексом вызывают чувство радости. Вторая – интимная близость помогает избавиться от стресса, так как секс подавляет гормон под названием кортизол.

Третья причина – занятия любовью усиливают иммунитет. Согласно исследованиям, уровень иммуноглобулина у людей, которые занимались «этим» раз в неделю выше на 30%, чем у холостяков.

Кроме того, секс положительно воздействует на мыслительный процесс и помогает сохранить остроту ума даже до старости. Последняя причина, свидетельствующая о пользе секса – это улучшение сердечной деятельности, поскольку занятия любовью приравниваются к физическим упражнениям.