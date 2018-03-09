VistaNews.ru


Антропологи: Кости на Никумароро принадлежат Амелии Эрхарт

Сегодня, 00:09

Кости, обнаруженные на острове Никумароро, на 99% принадлежат пропавшей перед Второй мировой войной летчице Амелии Эрхарт. Об этом рассказали американские ученые.

Спустя три года после исчезновения Амелии на острове были найдены кости и некоторые предметы похожие на женский башмак, коробка для сексатанта, бутылку алкоголя и крем от веснушек.

Эрхарт пропала в 1937 году, а в 1940 году ученые посчитали, что останки принадлежат мужчине, после чего кости исчезли непонятным образом. Спустя десятилетия антропологи заявили, что скелет все же являлся женским. В частности, длина предплечий более приемлема для женщин, появившихся в то же время, что и Эрхарт.

Научные сотрудники Университета Теннесси с помощью новых технологий пришли к конечному выводу. Они считают, что кости с Никумароро более всего подходят Эрхарт, нежели 99% образцов в базе данных ВУЗа.

Самолет Амелии Эрхарт летел из Лаэ в Гонолулу, но в один момент у него закончилось топливо. Летчица не смогла увидеть станцию дозаправки на острове Хауленд, после этого связь с ней оборвалась.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.