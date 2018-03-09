Антропологи: Кости на Никумароро принадлежат Амелии Эрхарт

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Кости, обнаруженные на острове Никумароро, на 99% принадлежат пропавшей перед Второй мировой войной летчице Амелии Эрхарт. Об этом рассказали американские ученые.

Спустя три года после исчезновения Амелии на острове были найдены кости и некоторые предметы похожие на женский башмак, коробка для сексатанта, бутылку алкоголя и крем от веснушек.

Эрхарт пропала в 1937 году, а в 1940 году ученые посчитали, что останки принадлежат мужчине, после чего кости исчезли непонятным образом. Спустя десятилетия антропологи заявили, что скелет все же являлся женским. В частности, длина предплечий более приемлема для женщин, появившихся в то же время, что и Эрхарт.

Научные сотрудники Университета Теннесси с помощью новых технологий пришли к конечному выводу. Они считают, что кости с Никумароро более всего подходят Эрхарт, нежели 99% образцов в базе данных ВУЗа.

Самолет Амелии Эрхарт летел из Лаэ в Гонолулу, но в один момент у него закончилось топливо. Летчица не смогла увидеть станцию дозаправки на острове Хауленд, после этого связь с ней оборвалась.