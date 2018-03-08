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Ученые рассказали о новой опасности для жизни горожан

Вчера, 23:58

Ученые предостерегли жителей мегаполисов о новой опасности для жизни. Из-за токсичности воздуха в таких регионах, люди могут быть восприимчивы к кожным болезням.

 Эксперты из Кореи после проведенного ряда исследований пришли к выводу, что жизнь в мегаполисах может подвергаться опасности со стороны медицинских противопоказаний. Новая угроза для обитателей мегаполисов таится в частых кожных болезнях. Эти недуги могут поражать преимущественно людей, которые живут некоторое время в густонаселенных городах, где процветает промышленность. Ученые также нашли причины этого неблагоприятного исхода.

Всему виной большая загрязненность воздуха над городом от токсических отходов. В деревне такого с людьми не происходит. Ведь там воздух чистый и свежий. Специалисты утверждают, что в каждого человека, независимо от пола, под кожей живут некоторые виды микроорганизмов. Эти элементы и защищают кожные покровы от болезней. В результате пагубного воздействия токсинов эта защита слабеет и микробы погибают от токсинов, открывая вход вредоносным вирусам.


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