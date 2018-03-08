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Сезон «антивспышек» продлится на Солнце до конца марта

Вчера, 21:44

Ученые сообщили о продлении «антивспышек» на Солнце. По их сведениям они закончатся примерно в конце марта.

 Причина «антивспышек» заключается в том, что планета Земля перекрывает видимость космическому рентгеновскому аппарату.

Устройства GOES доставляют на Землю информацию о Солнце в онлайн режиме. Аппаратура попала в сезон «затмений», поэтому один раз в сутки планета будет заслонять звезду на час.

Вследствие этого ученым не удается получать более 100 вспышек. За год насчитывается около 1% сведений о вспышках.

Ученые говорят, что подобное явление происходит примерно два раза в год, а нынешний сезон закончится только под конец марта.


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