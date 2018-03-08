Сезон «антивспышек» продлится на Солнце до конца марта

Ученые сообщили о продлении «антивспышек» на Солнце. По их сведениям они закончатся примерно в конце марта.
Причина «антивспышек» заключается в том, что планета Земля перекрывает видимость космическому рентгеновскому аппарату.
Устройства GOES доставляют на Землю информацию о Солнце в онлайн режиме. Аппаратура попала в сезон «затмений», поэтому один раз в сутки планета будет заслонять звезду на час.
Вследствие этого ученым не удается получать более 100 вспышек. За год насчитывается около 1% сведений о вспышках.
Ученые говорят, что подобное явление происходит примерно два раза в год, а нынешний сезон закончится только под конец марта.