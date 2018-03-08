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Ученые создали двигатель, работающий от воздуха

Вчера, 19:43

Ученые были довольны успешно проведенными испытаниями нового двигателя. Сообщается, что европейским экспертам удалось разработать первый в мире двигатель, который будет работать от воздуха.

 Ученые заявили, что новые двигатели значительно облегчат использование низкоорбитальных спутников. Как они отметили, на спутниках используются ионные двигатели, которые работают на ксеноне. А как только у спутника заканчивается запас рабочего тела, он перестает функционировать и сгорает в атмосфере. В среднем на это уходит около 5 лет.

Однако новые двигатели, рабочим телом которых является воздух, способны прослужить безгранично долго. Помимо того, что двигатель способен работать длительное время, его также можно отключать и запускать заново, что значительно упрощает необходимость проведения периодических ремонтных работ и технического обслуживания спутника.


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