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Ученые: Частый секс ухудшает мужскую потенцию

Вчера, 19:19

Постоянный секс способен полностью уничтожить потенцию мужчины. Уролог Игорь Чернокульский говорит, что в количестве половых актов стоит знать меру, так как переизбыток оргазмов может оказаться стрессом для организма.

Уролог утверждает, что большинство мужчин не знают, как на долгие годы сохранить потенцию. Многие всю жизнь отказываются от занятий спортом, курят и злоупотребляют алкоголем.

Эти факторы могут полностью уничтожить мужскую способность в сексе. Кроме того, специалист говорит, что важную роль в потенции играет стресс. От него эксперт советует и вовсе избавиться, так как переживания это первый враг мужского здоровья. Уролог настаивает, что слишком частые половые акты также наносят колоссальный вред организму. Игорь Чернокульский рекомендует заниматься сексом 1-2 раза в неделю.


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