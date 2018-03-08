Ученые назвали условия идеального секса для женщин

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Женщинам не важно, сколько минут будет продолжаться секс, однако главным условием является его качество. Ученые назвали условия, при которых половой контакт будет идеальным для женщины.

Эксперты утверждают, что женщины никогда не продумывают предстоящий секс, а также явно его не оценивают после полового акта, в отличии от мужчин. Представительницы прекрасного пола больше полагаются на ощущения от сексуальных утех, а важную роль в этом играет их партнер. Большинству женщин важно, чтобы у мужчины была красивая фигура.

Многие ненавидят "пивной живот", поэтому впечатления от секса этот фактор может испортить сразу. Женщины также заострили внимание, что размер члена партнера также важен. По мнению большинства опрошенных дам, половой орган должен быть средним по длине, а также не тонким и не толстым. Многие не предают значения продолжительности секса, однако его качество играет важную роль.

Главным критерием оценки полового акта для женщин является оргазм. Представительницы прекрасного пола считают секс идеальным, если все эти факторы объединяются.