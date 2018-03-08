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Ученые в России сумели создать биочип для диагностики онкологии

Сегодня, 18:19

Ученые из России заявили о совершенно уникальном открытии в сфере медицины. Они создали специальный биочип, который сможет точно диагностировать у человека онкологию.

 Специалисты Нижегородской медицинской академии разработали уникальную методику быстрого диагностирования онкологии у пациентов. Для этой цели создан учеными биочип, внутри которого есть специально заложенные реагенты. Чтобы это устройство смогло работать, понадобиться лишь контакт внутреннего содержимого химического состава с биологическим материалом, отобранным у самого пациента. Обычно врачи именно так называют сырье, которое отбирается в результате проведения пункции того или иного поврежденного органа больного.

Как только пункционный биоматериал соединится с реагентом биочипа, произойдет компьютерная диагностика. Через два часа система выдаст результаты обследования на предмет онкологических образований. Это открытие стало настоящей сенсацией в мире медицины. Ведь диагностировать раковых больных до этого времени было трудно и на проведение нескольких процедур нужно было время. Ученые их Нижнего Новгорода очень гордятся своим изобретением, так как аналогов подобного пока нет.


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