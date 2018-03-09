Учёные: Космическое облучение всё больше угрожает жителям Земли

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Интенсивность воздействия космических лучей на Землю в последние годы заметно возросла, создавая тем самым всё большую угрозу человечеству. Об этом говорят члены международной научной группы, опираясь на показатели телескопа CRATER.

Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей, чья профессия связана с работой в небе или на околоземной орбите. В частности, 30 лет назад космонавты могли находиться на МКС не более 1000 дней, теперь же этот период сократился до 700 дней. Та же ситуация с пилотами гражданских и военных самолётов. Эксперты разрабатывают новые рекомендации по защите представителей данных профессий. Учёные прогнозируют, что в будущем излучение достигнет таких масштабов, что его негативные последствия будут ощущать все жители Земли.

Ранее мы писали, что российские исследователи нашли водоросли, которые помогут космонавтам долететь до Марса. По словам специалистов, они в определённых условиях могут активно вырабатывать кислород.