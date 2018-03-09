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Уфолог нашел в кратере Луны останки НЛО

Сегодня, 03:30

Известный исследователь под ником streetcap1 детально изучил снимки Луны. Агентство NASA в очередной раз скрывает наличие останков НЛО в кратере спутника Земли. Уфолог показал неопровержимые фото.

 Специалист по исследованиям внеземных цивилизаций пришел к выводу о неправильном понимании снимков учеными NASA. Уфолог нашел серьезные доказательства пребывания гуманоидов на поверхности Луны. По его словам американские специалисты умышленно скрывают реальные данные от жителей Земли.

 На исследованных фото виднеется треугольное летающее средство, которое потерпело крушение на лунную поверхность. Останки корабля остались незамеченными исследователями, поскольку скрыты в кратере на спутнике Земли. Виртуальный исследователь настаивает на продолжении исследования упомянутого кратера.


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