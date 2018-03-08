Ученые: Усилить мужскую потенцию помогут простые соки

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Группа ученых в результате проведенных исследований выяснили, что усилить потенцию у мужчин помогут три простых сока, при условии ежедневного применения. Об этом передает информационный портал VladТime.

Украинские ученые совместно с сексологами и диетологами назвали три самых полезных сока, которые рекомендуются для употребления мужчинам. По словам ученых, натуральный сок из зерен граната, тыквенные сок и сок из свеклы, действуют на мужской организм не хуже известного препарата «Виагра».

Дело в том, что данные овощные соки, а также сок из граната, являются отличным средством для профилактики заболеваний половых органов. Кроме того, три соки при регулярном употреблении способны вылечить простатит.