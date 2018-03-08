VistaNews.ru


Пришельцы массово строят базы на Чукотке

Сегодня, 14:36

На пустынных территориях Чукотки вновь замечено НЛО. Местные жители заявляют, что эти безлюдные места стали скоплением инопланетных баз.

 Отмечается, что уже на протяжении полувека жители Чукотки постоянно видят НЛО. Для них появление внеземных объектов стало уже определенной приметой, которая не сулит ничего доброго. Стоит заметить, что инопланетные корабли появляются чаще всего зимой и весной.

Жителям Чукотки постоянно приходится сталкиваться с инопланетными гостями. Люди отмечают, что инопланетяне не нападают на них, однако часто посещают области вблизи военных баз. Помимо этого, очевидцы заявляют, что пришельцы крайне агрессивно относятся к тем, кто заходит на пустынные территории. По мнению многих, именно там и расположились базы гостей из далекого космоса.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.