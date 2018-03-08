Пришельцы массово строят базы на Чукотке

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На пустынных территориях Чукотки вновь замечено НЛО. Местные жители заявляют, что эти безлюдные места стали скоплением инопланетных баз.

Отмечается, что уже на протяжении полувека жители Чукотки постоянно видят НЛО. Для них появление внеземных объектов стало уже определенной приметой, которая не сулит ничего доброго. Стоит заметить, что инопланетные корабли появляются чаще всего зимой и весной.

Жителям Чукотки постоянно приходится сталкиваться с инопланетными гостями. Люди отмечают, что инопланетяне не нападают на них, однако часто посещают области вблизи военных баз. Помимо этого, очевидцы заявляют, что пришельцы крайне агрессивно относятся к тем, кто заходит на пустынные территории. По мнению многих, именно там и расположились базы гостей из далекого космоса.