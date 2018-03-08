Ученые объяснили, почему комары издают противный звук ночью

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Американские ученые решили ответить на вопрос, который интересует многих людей, а именно как и почему комары издают такой противный звук ночью, чем самым мешают спать. Ответ ученых способен удивить многих.

По словам ученых из США, большинство комаров, которые издают жужжание ночью, не решаются сделать укус. Кроме того, кусают именно самки комаров, которые беззвучно прилетают, садятся на кожу и пьют кровь, затем так же тихо и улетают. По словам ученых, звук происходит именно от крыльев, также звуки могут варьироваться между мужскими и женскими особями.

Каждый москит имеет свой собственный музыкальный «отпечаток». Также противный комариный звук является сигналом, который используется для связи или для привлечения самки.