Ученые: Проект SpaceX может создать проблему - захламит космос мусором

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Ученые уверены, что новый проект SpaceX может стать началом новых проблем в космосе. Ведь он сможет захламить мусором пространство.

Инициатор проекта SpaceX успешный бизнесмен Илон Маск. Целью своей программы он считает появление на всей планете безлимитного высокоскоростного интернета. Это очень неплохо с одной стороны, но есть вторая, не слишком удачная перспектива. Ученые считают, что запущенные 12 тысяч спутников в космическое пространство для обеспечения реализации проекта SpaceX смогут в будущем захламить среду ненужными отходами.

Мусор сможет уменьшить продуктивность безопасных орбитальных станций. По словам ученых, спутники, которые будут пребывать в космосе, сами постепенно станут мусорными отходами. Но вопреки теориям ученых, современные пользователи сети стали на сторону Илона Маска, твердя о том, что нужно внедрять новые технологии и расширять функции беспроводного интернета. Если последствия настанут, потом проблему можно будет решить как-то более оптимально, а сейчас нужно заботиться о том, что более глобально.