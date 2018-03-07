Ученые обнаружили межгалактические «радиовсплески» инопланетян

Вчера, 22:44

Уфологов давно интересует вопрос связи между инопланетянами. Ученые спустя время пришли к выводу о наличии коммуникации между гуманоидами. Специалисты из космологии обнаружили межгалактические «радиовсплески».

Ученые склоняются к мысли о существовании инопланетян во Вселенной. Довольно интересными гипотезами пополнялась база ученых. Исследователи неоднократно предполагали вероятность существования неземной жизни. Однако явных доказательств подтверждения подобных домыслов нет. На данный момент большинство ученых склоняются к мнению о наличии жизни вне Земли.

Наша Вселенная является обширной площадкой, которая может стать открытием для уфологов в любой момент. Долгие годы ученые по всему миру изучали сверхъестественные явления, факты обнаружения НЛО и прочие доказательства существования инопланетных цивилизаций.