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Ученые обнаружили межгалактические «радиовсплески» инопланетян

Вчера, 22:44

Уфологов давно интересует вопрос связи между инопланетянами. Ученые спустя время пришли к выводу о наличии коммуникации между гуманоидами. Специалисты из космологии обнаружили межгалактические «радиовсплески».

Ученые склоняются к мысли о существовании инопланетян во Вселенной. Довольно интересными гипотезами пополнялась база ученых. Исследователи неоднократно предполагали вероятность существования неземной жизни. Однако явных доказательств подтверждения подобных домыслов нет. На данный момент большинство ученых склоняются к мнению о наличии жизни вне Земли.

Наша Вселенная является обширной площадкой, которая может стать открытием для уфологов в любой момент. Долгие годы ученые по всему миру изучали сверхъестественные явления, факты обнаружения НЛО и прочие доказательства существования инопланетных цивилизаций.


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