Учёные: Сходство с отцом полезно для ребёнка

Вчера, 22:39

Американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что маленькие дети, которые проводят с отцами больше времени, оказываются более здоровыми.

Ученые Бингемонсткого университета отмечают, что речь идет о семьях, в которых есть внебрачный ребенок, при том что родители не живут вместе. Исследователи перед общественностью заявили о том, что из-за внешнего сходства отцы проводят со своими детьми в два раза больше времени чем те, у кого такого сходства нет. Американцы объясняют это тем, что отец, который видит сходство с ребенком, желает проводить с ним больше времени.

Особенным абзацем в исследовании подметили, что неполные семьи являются очень хрупкими. В такой ситуации необходимо, чтобы отец чаще навещал своих детей, и тем самым способствовал улучшению их здоровья.