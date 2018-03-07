Ученые РФ: Наличие женщин-руководителей в компании приводит к успеху

Вчера, 22:02

Ученые России официально заявили о том, что наличие женщин на должности руководителя любой компании ведет к финансовому благополучию предприятия. Особенно это видно, если в фирме есть Совет директоров, состоящий из трех бизнес-леди.

В Петербурге и других регионах аналитики провели уникальное исследование относительно женского влияния на бизнес. Результаты просто ошеломили специалистов. В процессе работы эксперты взяли в оборот более 500 компаний, независимо от квалификации и количества штата сотрудников. Главным условием для пригодности анализа было то, что руководителем предприятия должна быть женщина, и желательно, не одна. После подведения итогов своей работы, ученые огласили результат.

В тех компаниях, где руководство выполняла одна женщина – финансы были в порядке, но еще лучше дела шли в тех ЧП, где совет директоров состоял из трех леди. Эти организации имели высокие доходы за довольно небольшое время. По словам аналитиков, в основном руководят женщины там, где присутствует косметика, торговля и маркетинг.