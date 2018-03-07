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В США создали киберслизня с искусственным интеллектом

Вчера, 22:30

Ученые из Иллинойского университета крайне потрудились над созданием нового виртуального слизняка, который имеет схожесть с настоящим. Разработка получила название «киберслизень» и у него есть осознание и воспоминания.

Слизняк сознательно реагирует на разные события и ситуации, а также может отличать вкус пищи. Как и у первообраза, у виртуального животного есть три разновидности поведения с неопознанным объектом: спрятаться, составить пару или употребить в пищу. При этом, если слизень почувствует голод, он может съесть животное намного сильнее него.

Исследователи создали сайт, на котором каждый желающий может протестировать киберслизняка.

Ученые предполагают, что данный проект позволит подробно изучить человеческий мозг. Они говорят, что морская слизь может все еще присутствовать в нашем мозге. Как известно, она отвечает за познание. Биологи планируют добавить больше элементов и изучить повышенную социальность.


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