Ученые посоветовали, как нужно разговаривать с собаками

Вчера, 20:04

Британские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что собаки по психотипу напоминают детей дошкольного возраста. Исходя из этого, был дан совет владельцам домашних питомцев, как нужно с ними разговаривать.

Для общения с собаками и завоевания их доверия, крайне важна интонация. Животные превосходно разбираются в оттенках человеческой речи, отделяя негативные эмоции человека от позитивных. Мало этого, большинство собак различают нюансы между искренней любовью и «подхалимажем». Поэтому интонация должна быть уверенной, но без нажима, как во время непринципиального спора со старым другом. Кроме того, слова тоже имеют большое значение. Даже если собаку обругать нехорошими словами, но с ласковой интонацией, не стоит надеяться, что она «поведется». Собаки внимательны и быстро учат лексикон людей. В ходе эксперимента два человека обращались к колли. Один из них разговаривал нейтральным тоном и говорил обыденные фразы. Второй называл собаку «хорошей девочкой». Естественно, колли желала общаться со вторым человеком.