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Ученые выяснили, почему татуировки сохраняют свой цвет со временем

Вчера, 20:36

Нательные рисунки сохраняют свою форму и практически не меняют цвет благодаря уникальным свойствам иммунной системы, как сообщается в одной из статей JournalofExperimentalMedicine. Об этой особенности французские ученые узнали в ходе ряда экспериментов на мышах.

Сандрин Анри, эксперт-иммунолог, участвовавшая в лабораторных исследованиях объяснила, что татуировки остаются «вечными» благодаря макрофагам – клеткам-защитникам от кожных инфекций. Эти клетки фактически абсорбируют капли краски во время нанесения татуировки и хранят их на протяжении своей недолгой жизни. В момент «смерти» макрофаг распадается, освобождая капли краски, которые тут же абсорбируются соседними макрофагами. По мнению эксперта, именно эта особенность работы иммунных клеток способствует сохранности татуировки на коже человека.

Ученые также предположили, для того, чтобы вывести полностью татуировку с кожи, необходимо уничтожить имеющиеся в организме макрофаги, а также исключить попадание этих клеток из лимфатической системы.


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