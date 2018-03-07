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В Китае найден древний 2-тысячелетний город эпохи Хань

Вчера, 19:52

В Китае в провинции Сычуань археологи нашли древний город. Возраст находки оценили в 2 тыс. лет. На предметах древности впервые нашли иероглифы эпохи Хань (202 до н. э — 220 н. э.).

Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду. Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет. Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.

«Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань», - сообщили специалисты.

Горожане приятно удивлены исторической находкой и выражают желание сохранить историческую ценность найденных предметов древности.


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