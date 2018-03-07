Специалисты: собака поможет влюбить в себя девушку на первом свидании

Вчера, 19:44

Специалисты из Индианы поделились секретом того, что поможет мужчине произвести впечатление на первом свидании. Этот способ представляет кавалера как надежного спутника в будущей совместной жизни.

Ученый из Института имени Кинси рассказал, что достаточно придти на свидание с собакой. Забота о четвероногом друге показывает в мужчине хорошего отца в будущем. Домашнее животное демонстрирует чуткость, самоотверженность и доброту в кавалере, расскажет о том, что партнер способен быть надежным и ответственным.

Хелен Фишер рассказала, что данный способ действует не только на женщин, но и в случае однополых отношений. Этот факт подтверждается и более ранними исследованиями. Проведенные в 1992 году исследования показали, что фотографии мужчин с домашними животными оцениваются положительней, чем снимки в одиночку или с цветами. В 2008 году было доказано, что при наличии рядом питомца проще получить номер телефона от девушки. В 2013 году опрос показал, что те, у кого нет собаки, воспринимаются как любители краткосрочных интриг.