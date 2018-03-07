VistaNews.ru


Уфолог: Инопланетяне скоро разрушат Вашингтон

Сегодня, 17:57

Неподалёку от Пентагона в очередной раз были замечены необычные НЛО. Специалисты по пришельцам забили тревогу, поскольку поняли, с какого именно пункта инопланетяне начнут захват Земли, как сообщает VladTime.

 Эксперт Джейджер Купер ведёт наблюдения за НЛО с 1969 года. По итогу анализа всей имеющейся информации, которую предоставляли очевидцы, специалист составил подробный план мест, с каких инопланетяне начнут захватывать Землю. Уфолог заявил, что именно Вашингтон станет первым городом, который подвергнется разрушению. Аргументация данному мнению – частое появление НЛО в США и рядом со столицей этой страны, в частности.

Купер отметил, что и сам видел странные вспышки за последний год в том районе. По мнению уфолога, то могли быть инопланетные космолёты. Купер попросил поддержки в своём исследовании у Скотта Уоринга, знаменитого эксперта по пришельцам. Вместе с ним он хочет более тщательно определить дату грядущего космического нападения. Учёные из NASA и других научных организаций в настоящее время подвергают эту теорию критике, отмечая, что никакие пришельцы нападать на Землю не собираются.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.