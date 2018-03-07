Уфолог: Инопланетяне скоро разрушат Вашингтон

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Неподалёку от Пентагона в очередной раз были замечены необычные НЛО. Специалисты по пришельцам забили тревогу, поскольку поняли, с какого именно пункта инопланетяне начнут захват Земли, как сообщает VladTime.

Эксперт Джейджер Купер ведёт наблюдения за НЛО с 1969 года. По итогу анализа всей имеющейся информации, которую предоставляли очевидцы, специалист составил подробный план мест, с каких инопланетяне начнут захватывать Землю. Уфолог заявил, что именно Вашингтон станет первым городом, который подвергнется разрушению. Аргументация данному мнению – частое появление НЛО в США и рядом со столицей этой страны, в частности.

Купер отметил, что и сам видел странные вспышки за последний год в том районе. По мнению уфолога, то могли быть инопланетные космолёты. Купер попросил поддержки в своём исследовании у Скотта Уоринга, знаменитого эксперта по пришельцам. Вместе с ним он хочет более тщательно определить дату грядущего космического нападения. Учёные из NASA и других научных организаций в настоящее время подвергают эту теорию критике, отмечая, что никакие пришельцы нападать на Землю не собираются.