Учёные: Атомы платины способны окислить угарный газ при комнатной температуре

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Ученые из США создали новый тип катализатора, взяв за основу атомы платины, которые распределили на специальной подложке из оксида одновалентной меди. Установлено, что данный катализатор способен окислить СО до СО2 уже при комнатной температуре.

Чтобы повысить эффективность функционирования автодвигателей, инженеры пытаются снизить их энергопотери, а также температуру, при которой они работают. Это привело к тому, что катализаторы не справляются с необходимыми задачами по окислению угарного газа, что привело к необходимости разработки иных эффективных катализаторов на основе других материалов, работающих при температуре 200 градусов Цельсия и ниже.

Так, разработанный американскими химиками из Университета Тафтса новый катализатор хорошо справляется с поставленной задачей, окисляя угарный газ до углекислого уже при комнатной температуре. Максимальный эффект в 33% достигался при температуре 70 градусов Цельсия. Эффективность данной разработки основана на способности образовывать в структуре оксида кислорода свободные места около атомов платины.

Невзирая на то, что предложенный вариант катализатора вряд ли можно будет использовать в промышленных отраслях, он может быть взят за основу при разработке других материалов. А восстановленный атмосферный углекислый газ, выделяемый в ходе химической реакции, может быть использован в качестве топлива.