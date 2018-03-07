Ученые США в полтора раза увеличили точность атомных часов

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Американским физикам в ходе измерения квантового состояния атомов стронция удалось в полтора раза повысить точность атомных часов.

Итоги новой научной работы американских физиков актуальны для детектирования гравитационных волн. Благодаря усилиям специалистов, текущая точность атомных часов составляет 2,5*10^(-19). Как итог, долговечное вычислительный устройство накопит ошибку в 1 секунду лишь через несколько сотен миллиардов лет.

К слову, атомные часы – это наиболее точный из разработанных человеком на сегодняшний день инструмент для измерения времени. Определить стабильность данного устройства можно отношением начального значения его частоты от отклонения этого параметра. Для большинства атомных часов отклонение частоты лежит в пределах 10^(-15). Самые точные измерительные приборы на практике представляют из себя набор атомов стронция, формирующий трехмерные решетки.

Не так давно группа немецких и австрийских физиков сделала самые точные в мире механические часы. Ошибка в данных измерительных инструментах накапливается в 8 раз быстрее, нежели в атомных, а в качестве стрелки у них оборачиваются кремниевые цилиндры.