Девушки всё реже "для понтов" стали просить iPhone

Сегодня, 16:50

Научные сотрудники из Массачусетского технологического института (МИТ) провели крупномасштабное исследование, в рамках которого выяснили, почему женщины хотят получать iPhone нового поколения в подарок на 8 марта. Результаты шокировали многих психологов.

Выяснилось, что значительный спрос на новые модели смартфонов от Apple обусловлен желанием выделяться среди своих подруг. Таким образом представительницы прекрасного пола демонстрируют своё превосходство. Но в последние годы тенденция изменилась. Если же в 2010 году 73% опрошенных хотели получать iPhone в подарок на день рождения или любой другой праздник, то в 2018 этот показатель упал до отметки в 31%. В первую очередь такие изменения обусловлены стоимостью гаджетов нового поколения. Женщины рассказали психологам из МИТ, что тратить 1000 долларов на iPhone X было бы глупо.

За такие деньги можно приобрести шубу, колье или же любые другие драгоценности. Психологи проводили опрос среди жителей США, Британии и Канады. По-прежнему сильнее всего хотят получать смартфон «для понтов» жители США, на втором месте оказалось население Британии. В странах Европы тенденция такова, что пользователи девайсов всё больше отдают предпочтения смартфонам на операционной системе Android вместо iOS.