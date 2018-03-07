Ведущие ученые объявили войну космической радиации

Сегодня, 17:02

В преддверии выполнения программ по строительству окололунной стационарной станции и колонизации Марса, ведущие мировые ученые начали полномасштабные разработки средств и способов защиты человека от смертельного действия космической радиации. На первом этапе будут изучены возможности модификации ДНК космонавтов.

Космическая радиация при долгом полете становится смертельной, несмотря на техническую защиту кораблей и скафандров. В дальнем космосе она всепоглощающа и неотвратима. Поэтому для ученых из ведущих космических агентств мира эта проблема является приоритетной. Человека невозможно за короткое по меркам эволюции время превратить в «космический вид». Тем не менее, генетики предлагают свои разработанные теории.

На нашей планете существуют живые организмы, способные переносить запредельные дозы радиации. Например, простейшие насекомые тихоходки, которые могут годами существовать и размножаться в открытом космосе. Генетики задумываются об опытах по пересадке их специальных генов в человеческую ДНК. Вопрос в методологии подобных опытов и их неизученных последствиях.